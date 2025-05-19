Дальний Восток готовится к строительству новых энергообъектов

С 1 января 2025 года в Приморском и Хабаровском краях, Амурской области, Якутии и ЕАО заработал энергорынок, снизив цены на 5−6% ниже среднероссийских. За год рост тарифов составил 10% против 14% по стране. Однако потребление электроэнергии за десятилетие выросло на 26%, а к 2030 году прогнозируется ежегодный прирост на 5%, что вдвое превышает среднероссийский показатель.