Дальний Восток готовится к строительству новых энергообъектов

Полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провёл совещание по развитию электроэнергетики региона с участием министров энергетики Сергея Цивилёва и по развитию Дальнего Востока Алексея Чекункова, глав регионов и представителей энергокомпаний. Главной темой стало устранение дефицита мощностей, сдерживающего экономический рост, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Совещание началось с акцента на задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным. Как напомнил Трутнев, глава государства поручил создать на Дальнем Востоке лучшие в России условия для предпринимательства, что предъявляет к региону соответствующие инфраструктурные требования.
«Инвестиционная привлекательность региона во многом определяется стоимостью обеспечения электроэнергией. Мы собрались для того, чтобы принять необходимые решения», — сказал полпред.
С 1 января 2025 года в Приморском и Хабаровском краях, Амурской области, Якутии и ЕАО заработал энергорынок, снизив цены на 5−6% ниже среднероссийских. За год рост тарифов составил 10% против 14% по стране. Однако потребление электроэнергии за десятилетие выросло на 26%, а к 2030 году прогнозируется ежегодный прирост на 5%, что вдвое превышает среднероссийский показатель.
Для ликвидации дефицита к 2030 году планируется построить 2,2 ГВт теплоэлектростанций и 1,7 ГВт возобновляемых источников энергии. В Хабаровском крае до 2027 года потребуется 2 ГВт для проектов вроде Малмыжского ГОКа и электрификации железной дороги Волочаевка II — Комсомольск-на-Амуре. Предусмотрена реконструкция Комсомольской подстанции и линия 500 кВ к 2030 году, а также Нижне-Ниманская ГЭС и Хабаровская АЭС к 2042 году.
«Эти проекты частично решают проблему дефицита», — сообщили в минэнерго края.
Минвостокразвития актуализировало 138 проектов с потребностью в 2,7 ГВт, а Хабаровский край представил 84 проекта на 3,4 ГВт. Трутнев поручил доработать алгоритм отбора проектов для строительства мощностей.
«Реализация проектов в преференциальных режимах снизит нагрузку на инвесторов. Минвостокразвития и АО “КРДВ” оценивают условия для каждого проекта», — отметил Чекунков.
Обсуждались гидро-, геотермальная и атомная энергетика, расширение Приморской ГРЭС и угольные станции. Трутнев также поручил проработать льготы с Минфином и организовать мониторинг энергопроектов.