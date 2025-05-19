ОДКБ играет ключевую роль в обеспечении безопасности в регионе — Кошанов

Казахстанские депутаты готовы активно подключиться к этой работе. Тем более, что у нас уже есть правовые наработки по этим вопросам. По поручению Президента Казахстана Токаева на законодательном уровне существенно ужесточена ответственность за наркопреступления. До конца текущей сессии Парламента мы планируем также законодательно ужесточить ответственность за интернет-мошенничество.