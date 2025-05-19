ОДКБ играет ключевую роль в обеспечении безопасности в регионе — Кошанов

Об этом заявил председатель мажилиса Казахстана Ерлан Кошанов, выступая на выездном заседании.
Он также подчеркнул, что ОДКБ играет ключевую роль в обеспечении безопасности и стабильности в регионе.
Казахстанские депутаты готовы активно подключиться к этой работе. Тем более, что у нас уже есть правовые наработки по этим вопросам. По поручению Президента Казахстана Токаева на законодательном уровне существенно ужесточена ответственность за наркопреступления. До конца текущей сессии Парламента мы планируем также законодательно ужесточить ответственность за интернет-мошенничество.
Также он отметил важность гармонизации законодательства государств-членов ОДКБ в сфере кибербезопасности и информационной защиты. По его словам, современные вызовы, связанные с развитием цифровых технологий и ростом киберугроз, требуют от государств выработки единых правовых подходов и эффективных механизмов противодействия преступлениям в киберпространстве.
А Казахстан намерен продолжать активное участие в деятельности ОДКБ, подчеркнул спикер мажилиса.