Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ОДКБ играет ключевую роль в обеспечении безопасности в регионе — Кошанов

АСТАНА, 19 мая — Sputnik. Парламентская Ассамблея ОДКБ может содействовать созданию общего правового пространства в сфере противодействия синтетическим наркотикам.

Источник: Парламентская Ассамблея ОДКБ

Об этом заявил председатель мажилиса Казахстана Ерлан Кошанов, выступая на выездном заседании.

Он также подчеркнул, что ОДКБ играет ключевую роль в обеспечении безопасности и стабильности в регионе.

Казахстанские депутаты готовы активно подключиться к этой работе. Тем более, что у нас уже есть правовые наработки по этим вопросам. По поручению Президента Казахстана Токаева на законодательном уровне существенно ужесточена ответственность за наркопреступления. До конца текущей сессии Парламента мы планируем также законодательно ужесточить ответственность за интернет-мошенничество.

заявил Ерлан Кошанов

Также он отметил важность гармонизации законодательства государств-членов ОДКБ в сфере кибербезопасности и информационной защиты. По его словам, современные вызовы, связанные с развитием цифровых технологий и ростом киберугроз, требуют от государств выработки единых правовых подходов и эффективных механизмов противодействия преступлениям в киберпространстве.

А Казахстан намерен продолжать активное участие в деятельности ОДКБ, подчеркнул спикер мажилиса.