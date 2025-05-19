Радий Хабиров поручил представить к награде коллектив госпиталя ветеранов

В госпитале традиционно проходят лечение пожилые жители Башкортостана, а с 2022 года — участники СВО. С начала спецоперации в медучреждении пролечились более 5 тысяч бойцов. Здесь они могут получить высокотехнологичную, комплексную медицинскую, а также психологическую реабилитацию.