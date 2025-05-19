Володин назвал ЕС «тюрьмой народов» из-за ограничений на контакты с ПА ОДКБ

Он подчеркнул, что в этом плане ПА ОДКБ отличается кардинально, потому что открыта для диалога. «Мы делаем все для того, чтобы обсуждать вопросы на принципах взаимного уважения», — сказал Володин. Он обратил внимание, что все те, кто присутствуют на заседании, имеют возможность высказать мнение, кроме того, без единогласной поддержки решения не принимаются. Володин также выразил благодарность сербскому парламентарию за то, что он, «несмотря на запреты и препятствия», сегодня участвует в заседании ПА ОДКБ.