The Hill: некоторые республиканцы раскритиковали передачу Катаром Boeing Трампу

Многие сенаторы-республиканцы убеждены, что правительству придется потратить большую сумму денег, чтобы сделать воздушное судно безопасным для полетов. Неназванный республиканец заявил в комментарии изданию, что процесс подготовки самолета «будет сочетанием [телешоу] Fixer Upper и Pimp My Ride (популярные программы про ремонт домов и модернизацию автомобилей — прим. ТАСС)». Он добавил, что подготовка борта номер 1 «будет стоить больших денег».
Помимо этого, другой сенатор-республиканец Сьюзан Коллинз (от штата Мэн) считает, что «подарок от Катара изобилует юридическими, этическими и практическими препятствиями, в том числе возможностью шпионажа», и потребуется время, чтобы предотвратить это. Она также подчеркнула, что «к тому времени, когда самолет будет готов, президентский срок [Трампа] может уже закончиться». С ней солидарен и сенатор Тед Круз (республиканец от штата Техас), который сказал, что подарок Катара «создает проблемы в области шпионажа и слежки».
Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что передача Катаром премиального Boeing Трампу полностью законна.
11 мая телеканал ABC News со ссылкой на источники проинформировал, что королевская семья Катара планирует подарить американскому лидеру «летающий дворец», который может стать одним из самых дорогих подарков, когда-либо полученных США от иностранных государств. Издание Politico со ссылкой на пресс-атташе посольства Катара в Вашингтоне Али аль-Ансари сообщило, что Минобороны Катара не приняло окончательного решения о передаче Трампу самолета Boeing 747−8.