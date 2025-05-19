The Hill: некоторые республиканцы раскритиковали передачу Катаром Boeing Трампу

Помимо этого, другой сенатор-республиканец Сьюзан Коллинз (от штата Мэн) считает, что «подарок от Катара изобилует юридическими, этическими и практическими препятствиями, в том числе возможностью шпионажа», и потребуется время, чтобы предотвратить это. Она также подчеркнула, что «к тому времени, когда самолет будет готов, президентский срок [Трампа] может уже закончиться». С ней солидарен и сенатор Тед Круз (республиканец от штата Техас), который сказал, что подарок Катара «создает проблемы в области шпионажа и слежки».