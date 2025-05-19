Телефонный разговор Путина и Трампа 19 мая. Главное

Третий разговор лидеров двух государств состоится спустя три дня после завершения переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле. В Турции украинская сторона потребовала прямой встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. Представители Кремля ответили, что приняли запрос во внимание. Итогом переговоров стала договоренность об обмене военнопленными по формуле «1000 на 1000». Кроме того, обе стороны договорились сформировать списки условий для прекращения огня.