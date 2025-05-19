Телефонный разговор Путина и Трампа 19 мая. Главное

Ключевая тема переговоров Путина и Трампа
Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа анонсировал американский президент. Он опубликовал новость о планирующейся беседе с российским коллегой в соцсети Truth Social. В своем сообщении он уточнил, что разговор стартует в 10:00 по Вашингтону.
«Темы будут следующие: прекращение “кровавой бани”, <…> а также торговля. Потом я поговорю с президентом Украины Владимиром Зеленским», — приводит слова Трампа РБК.
Политик отметил, что после беседы с украинским президентом один на один он проведет совместный разговор с участием Зеленского и членов НАТО. Американский лидер выразил надежду, что переговоры с Путиным и последующее обсуждение их итогов с президентом Украины и союзниками по Североатлантическому альянсу будут продуктивными.
«Будет объявлено прекращение огня, и завершится очень жестокая война, которая никогда не должна была начаться», — добавил Трамп.
В Кремле подтвердили, что беседа Трампа и Путина запланирована на 17:00 мск 19 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что подготовка переговоров ведется, сообщает ТАСС.
Позиция Трампа в переговорном процессе
Трамп в интервью Fox News, которое было записано 16 мая после переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, сказал, что ждет личной встречи с Владимиром Путиным.
«Мы должны встретиться. Я думаю, мы сможем назначить дату. Без меня не будет сделки. Поэтому нам нужно встретиться, я думаю, мы договоримся об этом», — цитирует слова Трампа «Коммерсантъ».
Говоря про Зеленского, Трамп отметил, что у украинского президента на переговорах «нет козырей». Также американский политик назвал украинского коллегу «величайшим торгашом в мире».
Испанская газета Publico считает, что Трамп недоволен позицией Зеленского по переговорам с Москвой. Президент США считает, что Зеленский напрасно требовал личного визита Путина в Стамбул 16 мая для встречи с ним. Такая активность украинского лидера могла привести к срыву переговоров.
В интервью Fox News Трамп предупредил, что если Россия откажется заключать соглашение по Украине, то он готов к введению новых антироссийских санкций.
Что Путин говорит о переговорах
18 мая в эфире телеканала «Россия» вышел фрагмент заявления Владимира Путина о конфликте на Украине. Российский лидер объяснил, что Кремль стремится устранить причины противостояния с Киевом и обеспечить долгосрочный мир.
«Этот результат — это устранение причин, которые вызвали этот кризис, создание условий для долгосрочного, устойчивого мира и обеспечение безопасности Российского государства, обеспечение интересов наших людей на тех территориях, о которых мы всегда говорим, там, где проживают люди, считающие русский язык родным языком и считающие Россию своей родиной», — цитирует Путина РБК.
«У американцев, у американского народа и у американского руководства, включая президента, свои национальные интересы. И мы относимся к этому с уважением, исходим из того, что и к нам будут относиться таким же образом», — сказал Путин.
Ранее президент говорил, что страна владеет силами и средствами, достаточными для доведения «начатого в 2022 году» до завершения, добавляя, что мир с Украиной неизбежен и является «вопросом времени».
Реакция в мире на переговоры Трампа и Путина
Госсекретарь США Марко Рубио провел переговоры по телефону с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым перед переговорами Трампа и Путина.
Согласно заявлению официального представителя Госдепа США Тэмми Брюс, Рубио приветствовал договоренность об обмене пленными на переговорах в Стамбуле и изложил мнение Трампа о том, что Штаты придерживаются курса на завершение украинского кризиса.
Рубио в разговоре с журналистом телеканала CBS подчеркнул, что завершить конфликт на Украине сможет «прямой разговор между Трампом и Владимиром Путиным» во время личной встречи. Он уточнил, что подготовка к переговорам ведется как с американской, так и с российской стороны.
Президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров в Стамбуле 16 мая и новости о телефонном разговоре Трампа и Путина заявил, что считает поведение Путина «циничным» в отношении украинского кризиса. Французский политик призвал президента США отреагировать на вызов со стороны Кремля. Макрон напомнил о цели Трампа — установить мир на Украине.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер накануне переговоров Трампа и Путина позвонил президенту США, президенту Франции Эммануэлю Макрону, канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, итальянскому премьер-министру Джордже Мелоне, чтобы обсудить пути урегулирования украинского кризиса. Глава британского правительства настаивал на том, что Россия должна согласиться на «безусловное прекращение огня».
Трампу перед переговорами с Владимиром Путиным также позвонил президент Финляндии Александр Стубб. Он пытался убедить американского коллегу в том, что Россия является страной с ослабленной экономикой, а в реализации целей СВО продвинулась «менее чем на один процент».
Лидер Украины Владимир Зеленский в Риме по завершению церемонии интронизации нового папы римского Льва XIV 18 мая встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио. Темой разговора политиков стала беседа Трампа с Путиным 19 мая. Зеленский охарактеризовал встречу с членами команды Белого дома «хорошей» и заявил, что в очередной раз подтвердил стремление Украины как можно скорее добиться прекращения огня.
Напомним, телефонная беседа между Трампом и Путиным 19 мая станет третьей после вступления американского лидера в должность в январе 2025 года.
Третий разговор лидеров двух государств состоится спустя три дня после завершения переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле. В Турции украинская сторона потребовала прямой встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. Представители Кремля ответили, что приняли запрос во внимание. Итогом переговоров стала договоренность об обмене военнопленными по формуле «1000 на 1000». Кроме того, обе стороны договорились сформировать списки условий для прекращения огня.