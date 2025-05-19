Способы привлечь туристов из КНР обсудили на Российско-Китайском форуме

Участники мероприятия обсудили рост турпотока, развитие инфраструктуры и создание новых маршрутов, особенно с учётом интересов китайских туристов. Как отметил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков, за 2024 год более 90 млн человек путешествовали по России, что на 7 млн больше, чем в 2023 году. Преуспел в показателях и ДФО.
«Дальний Восток стал лидером по росту турпотока, а число китайских туристов в Хабаровском крае выросло втрое», — озвучил статистику заместитель министра.
В регионе открылся новый терминал аэропорта, строятся гостиницы и глэмпинги, что делает Хабаровск привлекательным для гостей из Китая. Иностранный турпоток в Россию увеличился на 30% и достиг 5 млн человек, из них 1,1 млн — из Китая. Чтобы сохранить темпы роста, поделился президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский, необходимо отвечать на вызовы и запросы времени.
«Китайские туристы лидируют среди иностранцев в России, но мы принимаем лишь 1 млн из 144 млн путешествующих по миру. Нужно адаптировать продукты под их запросы: природа, культура и контент для соцсетей», — заявил он.
Участники сессии также затронули вопросы регулирования конкуренции туроператоров и обсудили проекты региона в этой связи, в частности, развитие пропускного пункта. Кроме того, эксперты предложили использовать этническое разнообразие, исторические места и гастрономию для привлечения молодёжи, интересующейся активным отдыхом.
«После пандемии турпоток из Китая растёт, и мы хотим создать маршруты с Хабаровским краем, включая безвизовые. Новый пункт на Большом Уссурийском усилит доступность», — сказал мэр Фуюаня Чжэн Шуи.
Форум проходит под девизом «Большой Уссурийский: сотрудничество в совместном освоении острова» с более чем 30 площадками. Организатор — правительство Хабаровского края при поддержке МИД, Минэкономразвития, Минвостокразвития, ВЭБ.РФ и Корпорации развития Дальнего Востока. Оператор — Фонд Росконгресс.