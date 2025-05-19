Способы привлечь туристов из КНР обсудили на Российско-Китайском форуме

Участники мероприятия обсудили рост турпотока, развитие инфраструктуры и создание новых маршрутов, особенно с учётом интересов китайских туристов. Как отметил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков, за 2024 год более 90 млн человек путешествовали по России, что на 7 млн больше, чем в 2023 году. Преуспел в показателях и ДФО.