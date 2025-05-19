Хабаровские перевозчики передали квадрокоптер для бойцов СВО

В администрации Хабаровска состоялась торжественная передача современного квадрокоптера MAVIC 3 PRO военнослужащим, участвующим в спецоперации. Мероприятие прошло в рамках совещания с руководителями автотранспортных предприятий города. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Мощный портативный дрон-разведчик с тепловизором оснащен тремя камерами. Время полета — до 43 минут. Его передали старшему сержанту танкового батальона.
Всего с начала СВО было передано четыре антидроновых ружья, четыре дрона, три тактических фонаря и тепловизоры. В прошлом году перевозчики участвовали в благотворительной акции по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим в Курской области.
На совещании обсудили и обновление городского транспорта.
«За последние пять лет перевозчики обновили 255 автобусов на сумму более 1,8 миллиарда рублей. В этом году мы также ожидаем поставку новых автобусов китайского производства в конце июня. Что касается электротранспорта, с 2021 года было приобретено 65 единиц: 34 новых троллейбусов и 11 трамваев», — рассказал начальник управления промышленности, транспорта, связи Владимир Ощановский.
Еще одной темой стало проведение конкурса «Лучший по профессии среди водителей общественного транспорта». В этом году он состоится 24 мая на автодроме ТОГУ. В нем примут участие водители автобусов большого и среднего класса.
Конкурс пройдет в два этапа: проверка знаний ПДД и оказания доврачебной медицинской помощи, а также соревнование по скоростному маневрированию.