Хабаровские перевозчики передали квадрокоптер для бойцов СВО

«За последние пять лет перевозчики обновили 255 автобусов на сумму более 1,8 миллиарда рублей. В этом году мы также ожидаем поставку новых автобусов китайского производства в конце июня. Что касается электротранспорта, с 2021 года было приобретено 65 единиц: 34 новых троллейбусов и 11 трамваев», — рассказал начальник управления промышленности, транспорта, связи Владимир Ощановский.