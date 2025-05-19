Лукашенко о сотрудничестве с Красноярским краем России: показатели неплохие, но потенциал гораздо больше

За период с 2020 года взаимная торговля Беларуси и Красноярского края России достигла наибольших значений в 2022 году — почти $234 млн. В следующем, 2023 году объем двустороннего товарооборота несколько снизился, но в 2024 году снова вырос, превысив $221 млн. При этом белорусский экспорт за обозначенный период постепенно возрастал и по итогам прошлого года составил $141,5 млн, что на 20% больше показателей 2023-го. В российский регион поставляются в основном специфические товары, автомобили специального назначения, соединения, содержащие функциональную нитрильную группу, электрические трансформаторы, части и принадлежности для автомобилей и тракторов, бытовые и прочие электронагревательные приборы, электроплиты. -0-