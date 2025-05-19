Политологи рассказали, чего ждать от разговора Путина и Трампа

Трамп заявил, что намерен обсудить с Путиным урегулирование украинского конфликта и вопросы торговли. После этого он планирует созвониться с Владимиром Зеленским, а затем провести совместные переговоры с представителями НАТО. Американский лидер выразил надежду, что эти усилия приведут к согласованию и установлению перемирия, которое в конечном итоге положит конец конфликту. В случае, если телефонный разговор между президентами России и США состоится, он станет третьим официальным контактом между этими двумя лидерами. Первые два состоялись 12 февраля и 18 марта соответственно.
Политолог Марат Баширов уверен, что телефонный разговор Путина и Трампа определит скорость, с которой будет поделена Украина. По его мнению, Россия готовит свое предложение по заключению мира и принципиальные моменты ее позции услышит Трамп. Американский президент будет решать, как ему будет выгоднее поступить.
Уйти на каникулы (переговорный процесс формально запущен) и оставить Украину наедине с Россией в боевых сражениях (да при поддержке Британии, Франции и ФРГ, но не играющей принципиальной роли). Или дать волшебный пинок киевскому режиму к сдаче территорий, а остальное можно договорить осенью.
Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков считает, что спровоцированная Трампом информационная волна создает у многих завышенные ожидания. Можно лишь отметить, что сначала будет разговор Трампа с Путиным, а уже потом — со всеми остальными, уверен эксперт.
Судя по информации российской стороны, самый вероятный результат разговора — договоренность о личной встрече между двумя лидерами. Условия и дополнительные детали станут понятны лишь вечером в понедельник.
Ключевой темой разговора может стать управляемый транзит власти в Киеве, считает политолог Сергей Станкевич. «Пока Зеленский у власти, ничего никуда не сдвинется», — уверен Станкевич.
Пытаться войну, очевидно проигранную Зеленским, превратить в «ничью» путем давления на Россию, — совершенно бессмысленная и безнадежная затея. Она только утопит Трампа на радость «корпорации войны» в Киеве.
Если в понедельник Трамп и Путин в телефонном разговоре не придут к согласию о своих дальнейших шагах в переговорном треке, то Белый дом может присоединиться к желанию Лондона перевести переговоры в Ватикан, отмечает политолог Максим Жаров. Ранее папа римский Лев XIV заявлял о готовности Ватикана оказать содействие в разрешении украинского кризиса, призывая стороны к прямым переговорам.
Найдет ли Кремль убедительные публичные контраргументы против этого желания Лондона, пока неизвестно.
Пока мир ждет очередного разговора президентов РФ и США, ВС РФ смогут прорвать оборону Украины к концу года и взять под полный контроль все новые четыре региона, рассказывает эксперт Игорь Димитриев. О таком варианте развития событий пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Это означает, что российский президент вряд ли пойдет на какие-либо существенные уступки Трампу во время сегодняшнего разговора. Европейские чиновники в свою очередь обеспокоены тем, что Трамп столкнувшись с жесткой позицией Путина попытается навязать Украине урегулирование на российских условиях.