Политологи рассказали, чего ждать от разговора Путина и Трампа

Трамп заявил, что намерен обсудить с Путиным урегулирование украинского конфликта и вопросы торговли. После этого он планирует созвониться с Владимиром Зеленским, а затем провести совместные переговоры с представителями НАТО. Американский лидер выразил надежду, что эти усилия приведут к согласованию и установлению перемирия, которое в конечном итоге положит конец конфликту. В случае, если телефонный разговор между президентами России и США состоится, он станет третьим официальным контактом между этими двумя лидерами. Первые два состоялись 12 февраля и 18 марта соответственно.