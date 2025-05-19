Хабаровск укрепляет экспорт в Китай под брендом Made in Russia

В Хабаровске в рамках Российско-Китайского форума состоялась сессия «Made in Russia. Расширяя горизонты торгово-экономического партнерства». Об этом сообщили в пресс-центре мероприятия.
Организатором выступил Российский экспортный центр. Представители бизнеса, власти и эксперты из России и Китая обсудили, как расширить экспорт под единым национальным брендом.
На фоне рекордного товарооборота между двумя странами — $244,81 млрд в 2024 году — внимание участников было сосредоточено на продвижении бренда «Сделано в России». Программа помогает отечественным компаниям выходить на внешние рынки с узнаваемой айдентикой, повышая доверие к продукции.
Обсуждались конкретные барьеры, с которыми сталкиваются экспортеры: регистрация в системе CIFER, сертификация, прохождение таможенных процедур. Руководитель отдела сертификации компании «Энергия Экспорта» Виктория Цыдымпилова сообщила, что более 200 заявок отклонялись по формальным причинам, но при поддержке РЭЦ срок сертификации можно сократить на 40%.
Отдельно был затронут маркетинг: эксперты призвали учитывать специфику китайского потребителя, адаптировать упаковку, язык, использовать местные цифровые платформы и соцсети. Примеры успешных кейсов были представлены на сессии, включая российские фестивали в Китае.
— Те компании, которые инвестируют в изучение китайского менталитета и привычек, получают многократную отдачу. На фестивалях «Made in Russia» в Китае выстраивались очереди за нашими натуральными продуктами, — рассказал Чжоу Лицюнь, председатель Союза китайских предпринимателей в России.
Как отметил модератор сессии, директор по международному сотрудничеству РЭЦ Антон Цециновский, у России есть весь необходимый инструментарий для прорыва: от логистических решений до digital-продвижения. Комплексный подход с участием государства и бизнеса позволит укрепить позиции российских товаров в Китае.
Форум в Хабаровске проходит
Организатор форума — Правительство Хабаровского края при поддержке федеральных министерств и институтов развития. Оператор — Фонд Росконгресс.