Хабаровск укрепляет экспорт в Китай под брендом Made in Russia

Как отметил модератор сессии, директор по международному сотрудничеству РЭЦ Антон Цециновский, у России есть весь необходимый инструментарий для прорыва: от логистических решений до digital-продвижения. Комплексный подход с участием государства и бизнеса позволит укрепить позиции российских товаров в Китае.