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Замглавы Свердловской области Шмыков отчитается за работу Евгения Куйвашева

Депутаты проведут 43 заседание Законодательного собрания Свердловской области 20 мая, следует из проекта повестки. Отчет о результатах деятельности правительства региона в 2024 году за бывшего губернатора Евгения Куйвашева представит первый замгубернатора Алексей Шмыков.

Источник: Коммерсантъ

В ходе заседания также отчет о деятельности и расходах в 2024 году представит уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова, будут рассматриваться проекты изменения в законы по регулированию земельных отношений, рекламы и прочего. Представители областного правительства и содокладчики также отчитаются об исполнении закона «О технопарках в Свердловской области» и о поддержке и развитии внутреннего туризма.

Напомним, 26 марта Евгений Куйвашев ушел в отставку с поста губернатора Свердловской области — спустя 12 лет руководства регионом он оставил должность по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен губернатор Оренбургской области Денис Паслер — эту должность ему предложил занять президент РФ Владимир Путин. Дату выборов губернатора объявят в июне.