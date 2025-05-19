Замглавы Свердловской области Шмыков отчитается за работу Евгения Куйвашева

В ходе заседания также отчет о деятельности и расходах в 2024 году представит уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова, будут рассматриваться проекты изменения в законы по регулированию земельных отношений, рекламы и прочего. Представители областного правительства и содокладчики также отчитаются об исполнении закона «О технопарках в Свердловской области» и о поддержке и развитии внутреннего туризма.
Напомним, 26 марта Евгений Куйвашев ушел в отставку с поста губернатора Свердловской области — спустя 12 лет руководства регионом он оставил должность по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен губернатор Оренбургской области Денис Паслер — эту должность ему предложил занять президент РФ Владимир Путин. Дату выборов губернатора объявят в июне.