Замглавы Свердловской области Шмыков отчитается за работу Евгения Куйвашева

В ходе заседания также отчет о деятельности и расходах в 2024 году представит уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова, будут рассматриваться проекты изменения в законы по регулированию земельных отношений, рекламы и прочего. Представители областного правительства и содокладчики также отчитаются об исполнении закона «О технопарках в Свердловской области» и о поддержке и развитии внутреннего туризма.