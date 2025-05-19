Полковник Ходаренок: интенсивность ударов по Киеву зависит от позиции на переговорах

А запуск тех же «Гераней» по стоимости на несколько порядков дешевле подъема стратегического бомбардировщика или выхода в море подводной лодки. То есть не приходится сомневаться, что критерий «эффективность-стоимость» при планировании подобных ударов у российских военных стоит на одном из первых мест. Но это вовсе не означает, что происходит некий отказ от применения других средств поражения. Просто всему определенное время и место.