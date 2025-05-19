Украина получит боеприпасы от Финляндии на 90 млн евро

Президент Финляндии Александр Стубб 1 апреля заявил, что финнам следует готовиться к возможному восстановлению отношений с Россией. Он отметил, что это будет зависеть от разрешения украинского конфликта и хода переговоров о возобновлении диалога между двумя странами. Две недели спустя, 17 апреля, Стубб обратился к России с призывом принять условия полного и безоговорочного прекращения огня в Украине.