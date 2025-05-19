Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украина получит боеприпасы от Финляндии на 90 млн евро

Минобороны Финляндии объявило о выделении Украине партии боеприпасов на 90 миллионов евро. Средства на это будут взяты из доходов, полученных от замороженных российских активов.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Финляндия была выбрана одной из стран-участниц проекта ЕС по предоставлению Украине военной помощи за счет средств, полученных от замороженных российских активов. Поставки боеприпасов планируется производить с финских оборонных заводов, пишут «Ведомости».

В последние годы отношения России и Финляндии заметно ухудшились. Напряжение особенно усилилось после вступления Финляндии в НАТО, которое Москва сочла угрозой своим национальным интересам.

Президент Финляндии Александр Стубб 1 апреля заявил, что финнам следует готовиться к возможному восстановлению отношений с Россией. Он отметил, что это будет зависеть от разрешения украинского конфликта и хода переговоров о возобновлении диалога между двумя странами. Две недели спустя, 17 апреля, Стубб обратился к России с призывом принять условия полного и безоговорочного прекращения огня в Украине.