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Генсек ОДКБ заявил о потенциале эскалации конфликта Индии и Пакистана

Противостояние Индии и Пакистана может вновь вернуться в стадию обострения. Об этом предупредил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

По мнению главного координатора ОДКБ, конфликт Индии и Пакистана может вновь войти в горячую стадию, поэтому страны-соседи должны стремиться к устранению причин вражды, сообщает «Интерфакс».

Во время заседания Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ 19 мая в Бишкеке Имангали Тасмагамбетов подчеркнул, что противостояние между Индией и Пакистаном стало причиной двусторонних атак. Накал конфликта удалось снизить, но потенциал эскалации сохраняется. По словам генсека ОДКБ, вероятность возобновления вооруженного противостояния оценивается как высокая.

«Убеждены в том, что обе стороны конфликта и международное сообщество должны использовать все имеющиеся возможности для деэскалации вооруженного противостояния и поиска мирных путей выхода из сложившейся ситуации», — добавил Тасмагамбетов.

К обострению отношений между странами-соседями привел теракт в Пахалгаме в Дамму и Кашмире 22 апреля, где группа террористов убила 26 туристов. Правительство Индии обвинило в содействии боевикам Пакистан и объявило о проведении операции «Синдур» с 7 мая. Индийские ВС нанесли удары по «террористической инфраструктуре» на пакистанской территории. 10 мая в Пакистане стартовала военная операция «Баньян уль Марсус». Соседи обменялись ракетными ударами. 10 мая Исламабад и Нью-Дели договорились о прекращении атак на земле, в воздухе и на море.