Генсек ОДКБ заявил о потенциале эскалации конфликта Индии и Пакистана

К обострению отношений между странами-соседями привел теракт в Пахалгаме в Дамму и Кашмире 22 апреля, где группа террористов убила 26 туристов. Правительство Индии обвинило в содействии боевикам Пакистан и объявило о проведении операции «Синдур» с 7 мая. Индийские ВС нанесли удары по «террористической инфраструктуре» на пакистанской территории. 10 мая в Пакистане стартовала военная операция «Баньян уль Марсус». Соседи обменялись ракетными ударами. 10 мая Исламабад и Нью-Дели договорились о прекращении атак на земле, в воздухе и на море.