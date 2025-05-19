Лукашенко: Беларусь и Оман стали не просто партнерами, а друзьями

Мне кажется, что в результате моего визита в вашу прекрасную страну в свое время мы стали не просто партнерами, а уже друзьями.
По его словам, стороны обмениваются предложениями, по которым можно выстраивать взаимодействие. Белорусской стороне очень интересен Оман.
Лукашенко уточнил, что Минск и Маскат в первую очередь сконцентрированы на вопросах, затрагивающих торгово-экономическое сотрудничество.
Для Беларуси особый интерес представляет использование портовой инфраструктуры Омана, чтобы совместно развивать торговлю и с другими странами, включая Африку.
По информации «Пула Первого», наследному принцу поручена координация сотрудничества.
Это первый визит оманского наследника в Беларусь.