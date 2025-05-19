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Лукашенко: Беларусь и Оман стали не просто партнерами, а друзьями

МИНСК, 19 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит переговоры с наследным принцем Омана Зеязином бен Хайтамом Аль Саидом.

Источник: Getty Images

Мне кажется, что в результате моего визита в вашу прекрасную страну в свое время мы стали не просто партнерами, а уже друзьями.

цитирует главу государства Тelegram-канал «Пул Первого»

По его словам, стороны обмениваются предложениями, по которым можно выстраивать взаимодействие. Белорусской стороне очень интересен Оман.

Лукашенко уточнил, что Минск и Маскат в первую очередь сконцентрированы на вопросах, затрагивающих торгово-экономическое сотрудничество.

Для Беларуси особый интерес представляет использование портовой инфраструктуры Омана, чтобы совместно развивать торговлю и с другими странами, включая Африку.

сказал он

По информации «Пула Первого», наследному принцу поручена координация сотрудничества.

Это первый визит оманского наследника в Беларусь.