Представители правящей ПАС с треском проиграли: В Молдове прошли выборы в местные советы

Представлены предварительные результаты выборов примаров в шести сёлах страны.
Кандидаты правящей партии не выиграли ни в одном из сёл. Так, в коммуне Кэлугэр представитель ПАС Серджиу Бурчиу набрал всего 5,28% голосов.
Победу в этом населённом пункте одержала Инна Харя от «Нашей партии».
В селе Табань Бричанского района представитель ПАС Ион Маматюк получил всего 13,76% голосов. В коммуне Киперчень Оргеевского района Валентина Суркичин набрала 27,62% голосов избирателей.
В этих населённых пунктах предстоит второй тур голосования.
А на выборах в сельский совет Темелеуць Флорештского района ПАС стала лишь третьей с результатом 66 голосов.
В двух оставшихся населённых пунктах правящая партия и вовсе не выставила свои кандидатуры.
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