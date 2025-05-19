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Представители правящей ПАС с треском проиграли: В Молдове прошли выборы в местные советы

Кандидаты ПАС не выиграли новые местные выборы ни в одном из населённых пунктов, где они проводились.

Источник: Комсомольская правда

Представлены предварительные результаты выборов примаров в шести сёлах страны.

Кандидаты правящей партии не выиграли ни в одном из сёл. Так, в коммуне Кэлугэр представитель ПАС Серджиу Бурчиу набрал всего 5,28% голосов.

Победу в этом населённом пункте одержала Инна Харя от «Нашей партии».

В селе Табань Бричанского района представитель ПАС Ион Маматюк получил всего 13,76% голосов. В коммуне Киперчень Оргеевского района Валентина Суркичин набрала 27,62% голосов избирателей.

В этих населённых пунктах предстоит второй тур голосования.

А на выборах в сельский совет Темелеуць Флорештского района ПАС стала лишь третьей с результатом 66 голосов.

В двух оставшихся населённых пунктах правящая партия и вовсе не выставила свои кандидатуры.

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