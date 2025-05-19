Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 19 мая: главное

Телефонный разговор Владимира Путина с Трампом состоится 19 мая в 17:00.
Разговор важный с учетом состоявшихся в Стамбуле переговоров. Мы [в Кремле] уже все, что могли, сказали, основные какие позиционные точки. Дождемся, по результатам разговора дадим максимально возможное сообщение.
Встреча Путина и Трампа должна быть результативной, для этого она должна быть хорошо подготовлена. Она зависит от сроков, которые обозначат лидеры.
Россия высоко ценит посреднические услуги США по украинскому урегулированию.
Но если посреднические услуги США, а мы их высоко ценим, мы признательны американской стороне, если они действительно помогут нам достичь наших целей мирными средствами, значит, естественно, это является предпочтительным.
Визиты Уиткоффа в РФ к Путину согласовываются моментально и выполняются моментально.
Нет, он не должен был прилететь в майские праздники. Это неправильная информация.
России предпочтительно добиться целей своей специальной военной операции дипломатическими методами.
Кремль отметил странность президентских выборов в Румынии.
Мы знаем историю с кандидатом, который имел наибольшие шансы. Не утруждая себя поиском каких-то обоснований, (его) просто сняли с пробега принудительно. В отсутствие такого фаворитного кандидата победил тот, кто победил.
Кремль, комментируя заявление Дурова, назвал «не новостью», что страны ЕС вмешиваются во внутренние дела других государств.
То, что европейские страны — Франция, Великобритания, Германия — вмешиваются во внутренние дела других стран — это не новость. Это не новость, это просто те фрагменты, которые всплывают наружу. Поверьте мне, наверняка таких фрагментов гораздо больше, чем мы с вами знаем.