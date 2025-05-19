То, что европейские страны — Франция, Великобритания, Германия — вмешиваются во внутренние дела других стран — это не новость. Это не новость, это просто те фрагменты, которые всплывают наружу. Поверьте мне, наверняка таких фрагментов гораздо больше, чем мы с вами знаем.