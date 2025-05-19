Форум по острову Большой Уссурийский в Хабаровске может стать регулярным

В Хабаровске завершился первый день работы Российско-Китайского форума, посвященного совместному освоению острова Большой Уссурийский. В мероприятии приняло участие порядка 3000 человек, уже выработана часть предложений по укреплению экономики между Китаем и Россией в лице соседствующих регионов с помощью строящегося пограничного пункта пропуска, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Остров Большой Уссурийский — уникален. Помимо пункта пропуска нам нужно сохранить его природу, чтобы эта территория стала притягательной для туристов из России и Китая. Также мы создадим режим международной территории опережающего развития, включая обмен технологиями и опытом между РФ и КНР, но это не какие-то тяжелые производства типа сталелитейного, а научные и опытные площадки. Мы должны экспортировать мысль и при этом избегать посредников, — сказал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Также он добавил, что у Хабаровского края есть потенциал для развития и увеличения товарооборота и туризма. Приграничная торговля есть, но, по мнению губернатора, она недостаточна, её объемы нужно увеличивать. Резервы и потенциальная возможность для увеличения импортно-экспортной составляющей существуют, но пока не раскрыты.
— Нам нужно создавать больше российско-китайских предприятий, нужно приложить максимум усилий для развития наших отношений, я полностью согласен с губернатором Хабаровского края, что наш бизнес-потенциал еще не раскрыт. Сегодня в мероприятии приняло участие порядка 3000 человек, это умные люди, очень важно, что наши народы сближаются, и это будет способствовать процветанию наших стран, — отметил Генеральный консул КНР в Хабаровске Цзян Сяоян.
Освоение острова Большой Уссурийский — крупный проект, который займет много лет. Губернатор Дмитрий Демешин отметил, что подобный форум может стать регулярным или перекрестным (по очереди в России и КНР), но сначала его результаты нужно доложить президенту России Владимиру Путину.