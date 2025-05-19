Форум по острову Большой Уссурийский в Хабаровске может стать регулярным

— Остров Большой Уссурийский — уникален. Помимо пункта пропуска нам нужно сохранить его природу, чтобы эта территория стала притягательной для туристов из России и Китая. Также мы создадим режим международной территории опережающего развития, включая обмен технологиями и опытом между РФ и КНР, но это не какие-то тяжелые производства типа сталелитейного, а научные и опытные площадки. Мы должны экспортировать мысль и при этом избегать посредников, — сказал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.