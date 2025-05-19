Спикер парламента Армении опроверг слухи о выводе российских войск из Гюмри

Депутат армянского парламента от оппозиционной фракции «Честь имею» Тигран Абрамян считает, что это еще одно предварительное условие Баку, которое касается отказа от военного присутствия другой страны на территории Армении. По его мнению, тем самым в Азербайджане считают, что одним из предварительных условий достижения мира является вывод российской военной базы из Армении. Абрамян полагает, что это не только не является проблемой для армянских властей, но и не исключено, что позиции Еревана и Баку скоординированы.