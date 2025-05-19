Резиденцию губернатора на 1-й Просеке в Самаре реорганизуют

В Самаре готовится масштабная реорганизация крупного гостинично-представительского комплекса, расположенного на Первой просеке, д. 2.
В рамках структурных изменений комплекс объединяется с подразделениями, занимающимися эксплуатационным обслуживанием административных зданий и транспортным обеспечением органов исполнительной власти региона. Об этом сообщает «СитиТраффик».
Эта мера направлена на оптимизацию управления имущественным фондом и повышение эффективности взаимодействия различных подразделений правительства Самарской области.
Гостиничный комплекс, таким образом, приобретёт новые функциональные возможности, обеспечивающие поддержку деятельности региональных властей.
В результате преобразования территория комплекса будет преобразована в своеобразный административный центр с широким спектром услуг и удобств для госслужащих и официальных лиц.
Здесь планируется разместить представительства Самарской области в Москве, чьи сотрудники отвечают за взаимодействие с федеральными структурами власти, ведение переговоров и представительство интересов региона на федеральном уровне.
Важные новости Самары и региона! Подписывайтесь на наш телеграм-канал!