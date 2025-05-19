Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Резиденцию губернатора на 1-й Просеке в Самаре реорганизуют

В Самаре готовится масштабная реорганизация крупного гостинично-представительского комплекса, расположенного на Первой просеке, д.

В Самаре готовится масштабная реорганизация крупного гостинично-представительского комплекса, расположенного на Первой просеке, д. 2.

В рамках структурных изменений комплекс объединяется с подразделениями, занимающимися эксплуатационным обслуживанием административных зданий и транспортным обеспечением органов исполнительной власти региона. Об этом сообщает «СитиТраффик».

Эта мера направлена на оптимизацию управления имущественным фондом и повышение эффективности взаимодействия различных подразделений правительства Самарской области.

Гостиничный комплекс, таким образом, приобретёт новые функциональные возможности, обеспечивающие поддержку деятельности региональных властей.

В результате преобразования территория комплекса будет преобразована в своеобразный административный центр с широким спектром услуг и удобств для госслужащих и официальных лиц.

Здесь планируется разместить представительства Самарской области в Москве, чьи сотрудники отвечают за взаимодействие с федеральными структурами власти, ведение переговоров и представительство интересов региона на федеральном уровне.

Важные новости Самары и региона! Подписывайтесь на наш телеграм-канал!