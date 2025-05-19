CNN: два вызова этой недели станут проверкой уровня доверия к Трампу

В CNN с ним не согласны: издание отмечает «пока безрезультатную посредническую деятельность» Трампа по установлению мира на Ближнем Востоке и на Украине и его такую же «невыразительную законодательную деятельность», как и во время первого президентского срока. По версии издания ситуация может измениться, только если Трамп превратит свои намеки на новые санкции в отношении России в реальные рестрикции или если он предложит новые поставки оружия Киеву.