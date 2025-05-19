CNN: два вызова этой недели станут проверкой уровня доверия к Трампу

В США Трампа, согласно статье, ждет битва за его законопроект о сокращении бюджетных расходов, который он сам назвал «единым, большим и красивым». В воскресенье законопроект поддержал профильный бюджетный комитет палаты представителей. Теперь он поступит на рассмотрение членов палаты представителей полного состава.
Президент планирует сократить налоги, профинансировать планы массовой депортации и увеличить расходы на оборону на десятки миллиардов долларов. Однако, если законопроект будет принят в нынешнем виде, он приведет к увеличению государственного долга США в следующие 10 лет на 3,3−5,2 трлн долларов.
Кроме того, предлагаемое резкое сокращение расходов на Medicaid (программа в сфере американского здравоохранения, которая помогает оплачивать медицинские расходы малоимущим, инвалидам и другим социально незащищенным лицам. — Прим. ред.) и продовольственную помощь отталкивает более умеренных республиканцев. Трамп хочет, чтобы законопроект был одобрен и утвержден в качестве закона к 4 июля — ко Дню независимости США. Его терпение на пределе, пишет CNN. «В Республиканской партии нам не нужны трибуны. Прекратите болтать и сделайте это», — предупредил он в социальной сети Truth на прошлой неделе.
Тем не менее, поскольку республиканцы контролируют обе палаты конгресса, у демократов почти нет шансов остановить принятие этого законопроекта.
Однако на этой неделе Трампа, по мнению CNN, ждет гораздо более сложная задача: наступил критический момент в мирном процессе по Украине. Его телефонный разговор с Владимиром Путиным, запланированный на 19 мая, станет самой серьезной проверкой доверия к Трампу и его готовности оказать давление на Россию.
Уиткофф подчеркнул «искусство и элегантность» ведения Трампом переговоров: «Президент — мастер в этом деле. Я много раз говорил, что следую его тактике, потому что она работает».
В CNN с ним не согласны: издание отмечает «пока безрезультатную посредническую деятельность» Трампа по установлению мира на Ближнем Востоке и на Украине и его такую же «невыразительную законодательную деятельность», как и во время первого президентского срока. По версии издания ситуация может измениться, только если Трамп превратит свои намеки на новые санкции в отношении России в реальные рестрикции или если он предложит новые поставки оружия Киеву.