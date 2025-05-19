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CNN: два вызова этой недели станут проверкой уровня доверия к Трампу

Президент США Дональд Трамп на этой неделе столкнется с двумя вызовами — внутри страны и за рубежом. Они проверят созданный миф о нем как о мастере заключения сделок и его способность добиваться реальных и долговременных перемен, считает CNN.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В США Трампа, согласно статье, ждет битва за его законопроект о сокращении бюджетных расходов, который он сам назвал «единым, большим и красивым». В воскресенье законопроект поддержал профильный бюджетный комитет палаты представителей. Теперь он поступит на рассмотрение членов палаты представителей полного состава.

Как считает издание, законопроект Трампа о расходах как минимум на 1,5 трлн долларов — его лучший шанс преобразовать страну с использованием традиционных и конституционных средств.

Президент планирует сократить налоги, профинансировать планы массовой депортации и увеличить расходы на оборону на десятки миллиардов долларов. Однако, если законопроект будет принят в нынешнем виде, он приведет к увеличению государственного долга США в следующие 10 лет на 3,3−5,2 трлн долларов.

Кроме того, предлагаемое резкое сокращение расходов на Medicaid (программа в сфере американского здравоохранения, которая помогает оплачивать медицинские расходы малоимущим, инвалидам и другим социально незащищенным лицам. — Прим. ред.) и продовольственную помощь отталкивает более умеренных республиканцев. Трамп хочет, чтобы законопроект был одобрен и утвержден в качестве закона к 4 июля — ко Дню независимости США. Его терпение на пределе, пишет CNN. «В Республиканской партии нам не нужны трибуны. Прекратите болтать и сделайте это», — предупредил он в социальной сети Truth на прошлой неделе.

Таким образом, борьба идет прямо по линии разлома коалиции Трампа и позднее на этой неделе может потребовать его более решительного вмешательства, говорится в статье.

Тем не менее, поскольку республиканцы контролируют обе палаты конгресса, у демократов почти нет шансов остановить принятие этого законопроекта.

Однако на этой неделе Трампа, по мнению CNN, ждет гораздо более сложная задача: наступил критический момент в мирном процессе по Украине. Его телефонный разговор с Владимиром Путиным, запланированный на 19 мая, станет самой серьезной проверкой доверия к Трампу и его готовности оказать давление на Россию.

В воскресенье в эфире программы ABC News спецпредставитель Стив Уиткофф заявил, что только Трамп сможет «сдвинуть Россию с места», причем он сможет справиться с этим дипломатическим путем.

Уиткофф подчеркнул «искусство и элегантность» ведения Трампом переговоров: «Президент — мастер в этом деле. Я много раз говорил, что следую его тактике, потому что она работает».

В CNN с ним не согласны: издание отмечает «пока безрезультатную посредническую деятельность» Трампа по установлению мира на Ближнем Востоке и на Украине и его такую же «невыразительную законодательную деятельность», как и во время первого президентского срока. По версии издания ситуация может измениться, только если Трамп превратит свои намеки на новые санкции в отношении России в реальные рестрикции или если он предложит новые поставки оружия Киеву.