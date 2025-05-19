Назначен новый руководитель Управления развития коммунальной инфраструктуры Алматы

Профессиональная карьера началась в 2010 году, когда он приступил к работе главным специалистом в Управлении государственного архитектурно-строительного контроля Алматы. В последующие годы занимал различные должности в аппаратах акимов Ауэзовского и Наурызбайского районов. В 2018 году работал главным специалистом отдела организационной и контрольной работы аппарата акима Алматы. С 2019 года до мая 2024 года работал руководителем аппарата, заместителем акима Ауэзовского района Алматы.