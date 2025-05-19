«Занят совсем другими делами»: Швыдкой прокомментировал отсутствие Мединского на ПМЮФ

Владимир Мединский должен был участвовать в ПМЮФ в качестве модератора сессий «Уроки истории», одна из них — «Правовые идеи декабристов: pro et contra». Тем не менее утром 19 мая помощник президента РФ в программе форума уже не значился — вместо него модератором был назначен Михаил Швыдкой. Господин Швыдкой отметил, что не хочет умалять значение дискуссии о декабризме, однако подчеркнул, что у господина Мединского есть более значимые дела. Напомним, Владимир Мединский возглавил российскую делегацию, прибывшую в Стамбул для переговоров об урегулировании украинского конфликта.