Министр сельского хозяйства Японии извинился за слова о рисе

«Я полностью забираю свои слова и приношу всем свои извинения», — заявил он журналистам после встречи с Исибой. Примечательно, что когда журналисты спрашивали Это, не хочет ли он отказаться от своих слов, тот подчеркнул, что «скорее их пояснит, нежели чем будет забирать обратно». Полноценных извинений тогда он также не принес, просто назвав свои слова «заслуживающими сожаления».
Глава японского Минсельхоза также пообещал вернуть доверие граждан, продемонстрировав реальный результат своей работы на этом посту.
Эти слова вызвали резкую критику в японском сегменте соцсетей, поскольку произнесены они были в условиях сохраняющихся высоких цен на эту ключевую составляющую рациона жителей страны. Комментируя ситуацию журналистам Это отметил, что неправильно выразился. «Я хотел своими высказываниями призвать людей больше покупать коричневый рис, но выразился неверно. Испытываю крайнее сожаление, что мои неверно сформулированные высказывания подняли шумиху», — добавил он.
Изначально, общаясь с журналистам, Это отметил, что ни премьер, ни руководство партии ему никаких замечаний по поводу сложившейся ситуации не делали. В то же время он признал, что его очень строго по телефону отчитала жена. Министр также добавил, что друзья действительно периодически дарят ему рис, но его семья все равно покупает этот злак самостоятельно, когда требуется, и рассказал, что сам регулярно ходит по магазинам.
Цена на рис в Японии последовательно росла весь прошлый год из-за плохого урожая, причиной которого стали череда стихийных бедствий и аномальная жара. В качестве еще одного фактора местные наблюдатели называют рост числа туристов, что ведет к повышенному спросу. В начале мая цена на этот продукт в Японии снизилась впервые за четыре с половиной месяца, однако его текущая стоимость по-прежнему вдвое выше, чем год назад. В то же время, по мнению местных наблюдателей, снижение цены может говорить о том, что наконец проявился эффект от распродажи государственных стратегических запасов риса, которая началась в марте. За это время через специальные аукционы на рынок было выпущено около 312 тыс. тонн риса.