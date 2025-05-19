Министр сельского хозяйства Японии извинился за слова о рисе

Цена на рис в Японии последовательно росла весь прошлый год из-за плохого урожая, причиной которого стали череда стихийных бедствий и аномальная жара. В качестве еще одного фактора местные наблюдатели называют рост числа туристов, что ведет к повышенному спросу. В начале мая цена на этот продукт в Японии снизилась впервые за четыре с половиной месяца, однако его текущая стоимость по-прежнему вдвое выше, чем год назад. В то же время, по мнению местных наблюдателей, снижение цены может говорить о том, что наконец проявился эффект от распродажи государственных стратегических запасов риса, которая началась в марте. За это время через специальные аукционы на рынок было выпущено около 312 тыс. тонн риса.