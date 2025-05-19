Беларусь и Оман создали комитет по сотрудничеству и инвестициям

Подписание состоялось в стенах Министерства иностранных дел Беларуси в Минске.
Подписи под документом поставили министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков и президент Оманского инвестиционного агентства Абдельсалам Мохамед аль-Муршиди.
Визит в Беларусь
Наследный принц Омана Зеязин бен Хайтам Аль Саид находится с визитом в Беларуси. Это первый визит оманского наследника в республику. Сегодня он встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Двусторонние отношения между двумя странами укрепились после визита главы белорусского государства Александра Лукашенко в Оман в декабре 2024 года. В ходе этого визита представители правительств подписали соглашения о сотрудничестве и отработали дорожные карты по различным отраслям.