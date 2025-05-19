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Беларусь и Оман создали комитет по сотрудничеству и инвестициям

МИНСК, 19 мая — Sputnik. Беларусь и Оман подписали межправительственное соглашение о создании совместного комитета по сотрудничеству и инвестициям, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Подписание состоялось в стенах Министерства иностранных дел Беларуси в Минске.

Подписи под документом поставили министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков и президент Оманского инвестиционного агентства Абдельсалам Мохамед аль-Муршиди.

Визит в Беларусь

Наследный принц Омана Зеязин бен Хайтам Аль Саид находится с визитом в Беларуси. Это первый визит оманского наследника в республику. Сегодня он встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Двусторонние отношения между двумя странами укрепились после визита главы белорусского государства Александра Лукашенко в Оман в декабре 2024 года. В ходе этого визита представители правительств подписали соглашения о сотрудничестве и отработали дорожные карты по различным отраслям.