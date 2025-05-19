Нижегородские власти передумали штрафовать за склонение к аборту

Проект закона готовил областной минздрав. Он предусматривает систему мер, чтобы нижегородки сами отказались от аборта. В законе остается норма о том, что склонение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности «путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, угроз или выдвижения иных требований» не допускается. В первой редакции использовалось слово «запрещается». При этом власти все же решили убрать норму об административной ответственности за нарушение этой и остальных норм закона. Ранее депутаты высказывались, что непонятно, как и кого будут штрафовать, и надо ли будет штрафовать мужа, если они вместе с женой приняли решение об аборте.