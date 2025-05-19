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Bloomberg: ЕС и Великобритания согласовали условия новой двусторонней сделки после Brexit

Участники переговоров из Великобритании и Европейского союза «в одночасье» достигли соглашения, направленного на укрепление их отношений после того, как Лондон согласился продлить права на рыболовство до 2038 года, передает Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

По сведениям агентства Bloomberg, ознакомившегося с документами, соглашение состоит из трех частей: документа о партнерстве в области обороны и безопасности, заявления о совместной работе над геополитическими вызовами и документа об «общем понимании» по ряду других вопросов.

Согласно изданию, европейские рыболовецкие бригады получат доступ в воды Великобритании, а ЕС разблокирует соглашения о продовольственных и сельскохозяйственных стандартах, чтобы отменить подавляющее большинство пограничных проверок. Теперь стороны начнут работать над бессрочным договором об упрощении санитарного и фитосанитарного контроля для экспортируемой британской продукции.

Тема рыболовства является «тотемной» в Великобритании, несмотря на то, что эта отрасль составляет всего 0,04% ее ВВП.

Сделка британского премьер-министра Кира Стармера с ЕС, согласно Bloomberg, рискует вновь вызвать политическую напряженность, которая в последний раз наблюдалась во время переговоров по Brexit.

«12-летний доступ к британским водам — это в три раза больше, чем хотело правительство», — уже пожаловалась в соцсети X лидер консерваторов Кеми Баденок.

Кроме того, в рамках соглашения ЕС и Великобритания создадут платформу для совместной работы в сфере безопасности, включая обмен информацией, морскую и космическую безопасность. Также ЕС обязуется быстро изучить способы предоставления Британии доступа к совместным фондам ЕС по оборонным закупкам, говорится в статье.

Стороны, судя по документам, будут стремиться к совместной работе по повышению мобильности вооруженных сил, противодействию киберугрозам, повышению устойчивости критически важной инфраструктуры и сотрудничеству в вопросах экономической безопасности, таких как глобальные избыточные мощности по производству стали.

Джонатан Рейнольдс, государственный секретарь по вопросам бизнеса и торговли и президентом Торгового совета, считает, что это соглашение — «настоящая награда для Великобритании».

Как он подчеркнул, в действующей сделке по Brexit, заключенной более четырех лет назад, «есть огромные пробелы» в областях, связанных с торговлей и безопасностью.

Переговорные группы согласовали текст нового пакта ночью в понедельник. Хотя проект еще должен быть одобрен чиновниками и политическими лидерами Великобритании и ЕС, серьезных возражений не ожидается, утверждают источники. Стороны, предположительно, подпишут соглашение об экономическое партнерстве, а также оборонный пакт на саммите в Лондоне 19 мая.