По сведениям агентства Bloomberg, ознакомившегося с документами, соглашение состоит из трех частей: документа о партнерстве в области обороны и безопасности, заявления о совместной работе над геополитическими вызовами и документа об «общем понимании» по ряду других вопросов.
Согласно изданию, европейские рыболовецкие бригады получат доступ в воды Великобритании, а ЕС разблокирует соглашения о продовольственных и сельскохозяйственных стандартах, чтобы отменить подавляющее большинство пограничных проверок. Теперь стороны начнут работать над бессрочным договором об упрощении санитарного и фитосанитарного контроля для экспортируемой британской продукции.
Тема рыболовства является «тотемной» в Великобритании, несмотря на то, что эта отрасль составляет всего 0,04% ее ВВП.
«12-летний доступ к британским водам — это в три раза больше, чем хотело правительство», — уже пожаловалась в соцсети X лидер консерваторов Кеми Баденок.
Кроме того, в рамках соглашения ЕС и Великобритания создадут платформу для совместной работы в сфере безопасности, включая обмен информацией, морскую и космическую безопасность. Также ЕС обязуется быстро изучить способы предоставления Британии доступа к совместным фондам ЕС по оборонным закупкам, говорится в статье.
Стороны, судя по документам, будут стремиться к совместной работе по повышению мобильности вооруженных сил, противодействию киберугрозам, повышению устойчивости критически важной инфраструктуры и сотрудничеству в вопросах экономической безопасности, таких как глобальные избыточные мощности по производству стали.
Как он подчеркнул, в действующей сделке по Brexit, заключенной более четырех лет назад, «есть огромные пробелы» в областях, связанных с торговлей и безопасностью.
Переговорные группы согласовали текст нового пакта ночью в понедельник. Хотя проект еще должен быть одобрен чиновниками и политическими лидерами Великобритании и ЕС, серьезных возражений не ожидается, утверждают источники. Стороны, предположительно, подпишут соглашение об экономическое партнерстве, а также оборонный пакт на саммите в Лондоне 19 мая.