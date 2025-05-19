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QR-код на границе: новые правила для гостей России

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. С 30 июня иностранные граждане, прибывающие на территорию РФ по безвизовому режиму, будут обязаны за трое суток пройти цифровую регистрацию через приложение «Госуслуги RuID», об этом сообщает консульский отдел Посольства Узбекистана в РФ.

Источник: Sputnik.uz

Согласно новым правилам, до пересечения границы необходимо подать электронное заявление и получить специальный QR-код: он станет обязательным при въезде на территорию России.

Для оформления цифрового кода потребуется создать личный кабинет в приложении, загрузить фотографию и персональные данные, а также указать предполагаемые даты пребывания в стране.

От регистрации освобождаются граждане Беларуси, дети до 6 лет, а также лица, въезжающие в Россию по визе, с разрешением на временное проживание (РВП) или видом на жительство (ВНЖ).

Детям до 6 лет QR-код не требуется. Для детей от 6 до 18 лет заявление подают родители или опекуны при наличии у них действующего разрешения на въезд.

В экстренных ситуациях, таких как болезнь или смерть близкого родственника, допускается подача заявления за 4 часа до прибытия.