QR-код на границе: новые правила для гостей России

Согласно новым правилам, до пересечения границы необходимо подать электронное заявление и получить специальный QR-код: он станет обязательным при въезде на территорию России.
Для оформления цифрового кода потребуется создать личный кабинет в приложении, загрузить фотографию и персональные данные, а также указать предполагаемые даты пребывания в стране.
От регистрации освобождаются граждане Беларуси, дети до 6 лет, а также лица, въезжающие в Россию по визе, с разрешением на временное проживание (РВП) или видом на жительство (ВНЖ).
Детям до 6 лет QR-код не требуется. Для детей от 6 до 18 лет заявление подают родители или опекуны при наличии у них действующего разрешения на въезд.
В экстренных ситуациях, таких как болезнь или смерть близкого родственника, допускается подача заявления за 4 часа до прибытия.