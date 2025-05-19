Телефонный разговор Путина и Трампа состоится 19 мая в 17:00

«Вообще есть все основания полагать, что вокруг Трампа окончательно сформировалась группа людей, которые, несмотря на все противодействие, убедили его в том, что без диалога с Россией, без учета ее мнения никакие мирные инициативы работать не будут. Нельзя исключать, что американский президент звонит не с тем, чтобы выяснить позицию России — она последовательна и ясна, — а выступить с каким-либо предложением, неприятие которого должно повлечь усиление санкций, а принятие, соответственно, будет означать какие-либо уступки и возможности сотрудничества», — сказала политолог.