Пятый раунд переговоров США и Ирана может пройти в Риме в выходные

11 мая в Омане состоялся четвертый раунд непрямых переговоров двух стран. МИД Ирана назвал его «сложным, но полезным для понимания друг друга». СМИ писали, что Тегеран презентовал Вашингтону идею о создании регионального консорциума по обогащению урана, куда бы вошел не только Иран, но и аравийские государства — Саудовская Аравия и ОАЭ. NBC сообщало, что Иран готов пойти на условия США по ядерной сделке в обмен на отмену санкций.