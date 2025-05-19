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Пятый раунд переговоров США и Ирана может пройти в Риме в выходные

Следующий раунд переговоров США и Ирана по иранской ядерной сделке может пройти в Италии на этой неделе. Об этом сообщил журналист The Wall Street Journal Лоуренс Норман.

Источник: РИА "Новости"

«По слухам, следующий раунд переговоров (США.— “Ъ”) с Ираном планируется в эти выходные в Риме», — написал журналист в соцсети Х. На уточняющий вопрос, в какой именно день, он ответил, что слышал конкретно про «уикенд».

11 мая в Омане состоялся четвертый раунд непрямых переговоров двух стран. МИД Ирана назвал его «сложным, но полезным для понимания друг друга». СМИ писали, что Тегеран презентовал Вашингтону идею о создании регионального консорциума по обогащению урана, куда бы вошел не только Иран, но и аравийские государства — Саудовская Аравия и ОАЭ. NBC сообщало, что Иран готов пойти на условия США по ядерной сделке в обмен на отмену санкций.