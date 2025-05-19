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Берлин вместе с союзниками готовит новые санкции для давления на Москву

Германия вместе союзными странами разрабатывает новый пакет санкций, призванный побудить Россию к прекращению огня в Украине. Об этом агентству Bloomberg сообщил представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

На пресс-конференции он заявил, что немецкое правительство систематически пересматривает варианты санкционного давления на Россию. При этом чиновник не уточнил конкретных деталей новых ограничений, пишет «Интерфакс». Корнелиус напомнил, что ЕС готовится принять 17-ый пакет санкций на этой неделе.

Дальнейшая координация действий США по санкциям, по информации Корнелиуса, будет зависеть от результатов запланированного на 19 мая телефонного разговора между Путиным и Трампом.

17-й пакет санкций в отношении России был одобрен постпредами стран ЕС на прошлой неделе и ожидает утверждения Советом Евросоюза. До согласования пакета источники сообщали, что Еврокомиссия предлагает ввести ограничения против 60 физических и юридических лиц, а также около 150 судов. По данным Financial Times, Евросоюз также планирует санкции против компаний из третьих стран, включая Турцию и Вьетнам.