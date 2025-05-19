Берлин вместе с союзниками готовит новые санкции для давления на Москву

17-й пакет санкций в отношении России был одобрен постпредами стран ЕС на прошлой неделе и ожидает утверждения Советом Евросоюза. До согласования пакета источники сообщали, что Еврокомиссия предлагает ввести ограничения против 60 физических и юридических лиц, а также около 150 судов. По данным Financial Times, Евросоюз также планирует санкции против компаний из третьих стран, включая Турцию и Вьетнам.