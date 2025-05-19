В Ревде стали известны депутаты городской думы нового созыва

Досрочные выборы по пяти округам в думу Ревды состоялись 18 мая, в воскресенье. Каждому округу было отведено по 4 мандата. Новый состав будет работать до 2030 года. 17 кандидатов были депутатами в прошлом созыве думы, проголосовавшей 26 февраля за самороспуск. Решение о роспуске было вызвано конфликтом между представителями «Единой России», «коалицией» депутатов от КПРФ и СРЗП и местной администрацией.