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Захарова рассказала, что значило введение статуса иноагента в России

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что введение статуса иноагента — это и способ защитить суверенитет России, и зеркальная мера.

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

«Кратко отвечу сразу на вопрос, является ли это мерой зеркальной или является способом защиты суверенитета — и то, и другое. В первую очередь это мера зеркальная», — сказала она на сессии ПМЮФ «Институт иностранного агента. Мировой опыт».

Как отметила официальный представитель МИД РФ, статус иноагента — прозрачная и специально разработанная с учетом мирового опыта ответная мера защитительного характера, не призванная дискриминировать кого-то по политическим критериям.

«Это был старт хорошей, нормальной дискуссии, хотя мы делали все это под улюлюканье: под улюлюканье Запада, под попытки истерично сказать, что все это не так, но потом прошло пару лет, и иностранные агенты, которые уже к этому моменту имели у нас этот статус, подтвердили его, и многие, так сказать, отъехали», — добавила она.