Захарова рассказала, что значило введение статуса иноагента в России

«Это был старт хорошей, нормальной дискуссии, хотя мы делали все это под улюлюканье: под улюлюканье Запада, под попытки истерично сказать, что все это не так, но потом прошло пару лет, и иностранные агенты, которые уже к этому моменту имели у нас этот статус, подтвердили его, и многие, так сказать, отъехали», — добавила она.