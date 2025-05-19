Захарова рассказала, что значило введение статуса иноагента в России

«Кратко отвечу сразу на вопрос, является ли это мерой зеркальной или является способом защиты суверенитета — и то, и другое. В первую очередь это мера зеркальная», — сказала она на сессии ПМЮФ «Институт иностранного агента. Мировой опыт».
Как отметила официальный представитель МИД РФ, статус иноагента — прозрачная и специально разработанная с учетом мирового опыта ответная мера защитительного характера, не призванная дискриминировать кого-то по политическим критериям.
«Это был старт хорошей, нормальной дискуссии, хотя мы делали все это под улюлюканье: под улюлюканье Запада, под попытки истерично сказать, что все это не так, но потом прошло пару лет, и иностранные агенты, которые уже к этому моменту имели у нас этот статус, подтвердили его, и многие, так сказать, отъехали», — добавила она.