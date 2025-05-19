Axios назвал операцию в Газе причиной отмены поездки Вэнса в Израиль

Боевые действия между Израилем и ХАМАС продолжаются с 7 октября 2023 года, когда боевики ХАМАС напали на южные территории Израиля. В результате атаки погибли около 1,2 тыс. человек, еще более 250 были взяты в заложники. После этого израильская сторона начала масштабную военную операцию в секторе Газа.