Axios назвал операцию в Газе причиной отмены поездки Вэнса в Израиль

По словам собеседника издания, Вэнс принял это решение, потому что не хотел, чтобы его поездка воспринималась как одобрение действий правительства Израиля, в то время как США настаивают на прекращении огня и заключении сделки с ХАМАС по освобождению заложников.
По словам израильских официальных лиц, 17 мая администрация Трампа проинформировала правительство страны о планах Вэнса совершить остановку в Израиле после участия вице-президента США в церемонии интронизации папы римского Льва XIV в Ватикане.
Несколько часов спустя представитель Белого дома опроверг эти сообщения, сославшись на «логистические трудности», препятствующие любым дальнейшим поездкам Вэнса, пишет Axios.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 18 мая объявила о начале «широкомасштабных наземных операций» на севере и юге сектора Газа в рамках объявленной ранее операции «Колесницы Гидеона».
Источник «12 канала» рассказывал, что ключевой элемент плана новой операции — «масштабная эвакуация гражданского населения из районов боевых действий, включая север Газы, на юг территории, чтобы отделить их от боевиков ХАМАС и обеспечить армии свободу действий».
Боевые действия между Израилем и ХАМАС продолжаются с 7 октября 2023 года, когда боевики ХАМАС напали на южные территории Израиля. В результате атаки погибли около 1,2 тыс. человек, еще более 250 были взяты в заложники. После этого израильская сторона начала масштабную военную операцию в секторе Газа.
Стороны дважды заключали перемирие и обменивали израильских заложников на палестинских заключенных. Последнее прекращение огня закончилось в марте, стороны не пришли к соглашению о его продлении.
ХАМАС в апреле заявил о готовности к перемирию с Израилем сроком на пять лет, однако тогда израильские власти опасались, что это даст группировке возможность перевооружиться. После начала новой израильской операции стороны возобновили переговоры.