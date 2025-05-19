ЕС захотел снизить потолок цен на нефть из России, пишет Reuters

Нефтяные санкции Запада против России вступили в силу 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны «Большой семерки», Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее на уровне 60 долларов за баррель. Более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. С начала февраля 2023-го вступили в силу аналогичные меры для нефтепродуктов.