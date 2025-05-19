ЕС захотел снизить потолок цен на нефть из России, пишет Reuters

«ЕС предложит министрам финансов G7 на этой неделе снизить потолок цены на перевозимую по морю российскую нефть. ЕС, скорее всего, предложит 50 долларов за баррель в качестве нового уровня потолка», — говорится в сообщении.
Нефтяные санкции Запада против России вступили в силу 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны «Большой семерки», Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее на уровне 60 долларов за баррель. Более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. С начала февраля 2023-го вступили в силу аналогичные меры для нефтепродуктов.
В ответ президент Владимир Путин запретил поставлять нефть и нефтепродукты за рубеж, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается механизма фиксации предельной цены.