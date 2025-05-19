Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕС захотел снизить потолок цен на нефть из России, пишет Reuters

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Евросоюз призовет страны G7 снизить потолок цены на российскую нефть, доставляемую по морю, передает агентство Reuters со ссылкой на чиновников.

Источник: © РИА Новости

«ЕС предложит министрам финансов G7 на этой неделе снизить потолок цены на перевозимую по морю российскую нефть. ЕС, скорее всего, предложит 50 долларов за баррель в качестве нового уровня потолка», — говорится в сообщении.

Нефтяные санкции Запада против России вступили в силу 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны «Большой семерки», Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее на уровне 60 долларов за баррель. Более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. С начала февраля 2023-го вступили в силу аналогичные меры для нефтепродуктов.

В ответ президент Владимир Путин запретил поставлять нефть и нефтепродукты за рубеж, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается механизма фиксации предельной цены.