В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. После обработки 100% голосов данные ЦИК свидетельствуют, что мэр Бухареста Никушор Дан набирает 53,60% голосов, у лидера националистической партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джеордже Симиона — 46,40%. Симион признал свое поражение. Голосование отличалось высокой активностью как внутри страны, так и среди диаспоры. За рубежом проголосовало более 1,6 миллиона румын — рекордный показатель для зарубежного голосования. Особенно высокая явка наблюдалась в соседней Молдавии, где число проголосовавших достигло порядка 140 тысяч человек. Ранее Симион заявлял о возможных фальсификациях на выборах и создал «горячую линию» для контроля за нарушениями. Его штаб также обвинял власти Молдавии в организации автобусов для подвоза избирателей, что было опровергнуто правоохранительными органами соседней страны.
«Очевидно, что безнаказанность развязывает руки режиму ПДС (молдавской правящей партии “Действие и солидарность” — ред.), и парламентские выборы они сделают еще грязнее президентских. Пустят в ход все отработанные на Румынии и на собственных президентских выборах схемы с подвозом “избирателей”, вбросами голосов и прочим мухлежом, который они практикуют, заручившись поддержкой западных кураторов», — сказал Шор.
По итогам прошедших осенью прошлого года в Молдавии президентских выборов Майя Санду уступила внутри страны бывшему генпрокурору Александру Стояногло, который получил 51% голосов. Переизбраться на второй срок ей удалось после подсчета голосов свыше 300 тысяч молдавских трудовых мигрантов, для которых власти открыли более 200 участков в странах ЕС и США, при этом в России молдавский МИД открыл лишь два участка, несмотря на то, что проживают в РФ, по разным оценкам, от 300 тысяч до 500 тысяч граждан Молдавии, а ЦИК Молдавии настаивал на пяти участках. Оппозиционные силы в стране неоднократно заявляли о нарушениях в ходе избирательной кампании и при подсчете голосов, однако Конституционный суд Молдавии утвердил итоги выборов.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.