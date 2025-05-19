По итогам прошедших осенью прошлого года в Молдавии президентских выборов Майя Санду уступила внутри страны бывшему генпрокурору Александру Стояногло, который получил 51% голосов. Переизбраться на второй срок ей удалось после подсчета голосов свыше 300 тысяч молдавских трудовых мигрантов, для которых власти открыли более 200 участков в странах ЕС и США, при этом в России молдавский МИД открыл лишь два участка, несмотря на то, что проживают в РФ, по разным оценкам, от 300 тысяч до 500 тысяч граждан Молдавии, а ЦИК Молдавии настаивал на пяти участках. Оппозиционные силы в стране неоднократно заявляли о нарушениях в ходе избирательной кампании и при подсчете голосов, однако Конституционный суд Молдавии утвердил итоги выборов.