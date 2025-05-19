Правящая партия Молдовы расколола румынское общество: «Осенью с попустительства Брюсселя нас ждут репрессии против оппозиции и фальсификация выборов в парламент» — мнение

7. Пожелаем румынскому народу как можно более спокойного выхода из выборной фазы, установления политического затишья и устойчивого развития. Нам же всем терпения и надежды на приход к власти в Республике Молдова политических сил, более компетентных, выдержанных по отношению к оппонентам, способных к объединению общества и сотрудничеству с разными слоями населения. Данные надежды имеют все шансы реализоваться, для чего требуется всё больше включать в работу разум, а не эмоции и проявлять активность в общественной жизни. Оппозиции же, активно участвующей в выборной гонке, несмотря на естественную политическую конкуренцию, необходимо хорошо координировать свои действия, чтобы основной удар приходился на ряды PAS, а не на своих соседей по идеологической скамейке".