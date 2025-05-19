Сегодня — день обсуждения итогов выборов в Румынии. Экс-министр экономики Александр Муравский сделал в социальных сетях свои предварительные выводы:
"1. Выход во второй тур двух кандидатов, предлагающих стране радикально различающиеся пути развития, говорит о глубоком расколе румынского общества. Результаты выборов, как в целом, так и в территориальном разрезе, говорят о том, что силы оппонентов примерно равны и страну ждут нелёгкие времена дальнейшего противостояния.
2. Можно с достаточно высокой степенью уверенности сказать, что за Никушора Дана голосовали устойчивые сторонники ЕС, а также те, кто даже при недовольстве европейской политикой, страшатся резких перемен и предпочитают продолжение уже устоявшейся политики, надеясь на её улучшение.
3. Точно также с высокой степенью вероятности можно утверждать, что за Джордже Симиона голосовали граждане, полностью разочаровавшиеся в политике, проводимой европейскими неолибералами брюссельского помола. Сторонники Симиона поддерживают идеи ослабления, а то и полного снятия диктата Брюсселя и расширения суверенных прав румынского государства. В эту группу входят также граждане, социально-экономическое положение которых ухудшилось (как минимум относительно других слоёв населения) или улучшилось ниже ожиданий, которые они связывали с евроинтеграцией. Весьма примечательным является тот факт, что Джордже Симион победил в румынской диаспоре наиболее значимых стран ЕС, знающей и чувствующей все огрехи нынешней политики европейских неолибералов на своей шкуре.
4. Весь выборный процесс, начиная и первой попытки выборов, окончившейся снятием с гонки фаворита Кэлина Джорджеску, говорит о том, что вцепившиеся во власть неолибералы брюссельского помола, используют все методы, для сохранения своего превосходства. При этом они идут на грубейшее нарушение демократических принципов, прикрываясь демагогией о защите прав и свобод граждан и других европейских ценностей.
5. Все провалы своей политики, приведшие к росту популярности ультраправых партий и их кандидатов в большинстве стран ЕС, демагоги из лагеря неолиберолов брюссельского помола пытаются списать на действия неких прокремлёвских сил и прямое вмешательство России в выборный процесс. Масштаб действия подобных страшилок избирателей говорит о степени идеологической оболваненности европейского населения.
6. Победа Никушора Дана, о поддержке которого открыто заявила PAS, методы, которые использовались этой партией для мобилизации электората, и полученный результат говорят об одном: на парламентских выборах 2025 года в Республике Молдова PAS будет использовать все, в том числе самые грязные методы, вплоть до прямых репрессий оппозиции и прямой фальсификации итогов выборов. И в этом они найдут полную поддержку со стороны своих брюссельских кураторов.
7. Пожелаем румынскому народу как можно более спокойного выхода из выборной фазы, установления политического затишья и устойчивого развития. Нам же всем терпения и надежды на приход к власти в Республике Молдова политических сил, более компетентных, выдержанных по отношению к оппонентам, способных к объединению общества и сотрудничеству с разными слоями населения. Данные надежды имеют все шансы реализоваться, для чего требуется всё больше включать в работу разум, а не эмоции и проявлять активность в общественной жизни. Оппозиции же, активно участвующей в выборной гонке, несмотря на естественную политическую конкуренцию, необходимо хорошо координировать свои действия, чтобы основной удар приходился на ряды PAS, а не на своих соседей по идеологической скамейке".
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