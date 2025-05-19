Литва подала в суд ООН иск против Белоруссии

«Правительство Литвы сегодня подало иск против Белоруссии в Международный суд ООН… за организацию масштабного ввоза мигрантов в Литву. Дело связано с нарушениями обязательств государств в соответствии с Протоколом ООН о незаконном ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
Литовская сторона утверждает, что власти Белоруссии якобы намеренно организовали приток мигрантов и сопровождали их до литовской границы.
В заявлении говорится, что Литва требует также «полную компенсацию ущерба, включая затраты на строительство пограничного заграждения».
Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран.