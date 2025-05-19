Губернатор Кубани о смерти Григоровича: Это огромная утрата для всей страны

Он также напомнил, что значительная часть творческой биографии Григоворича связана с Краснодарским краем, где он фактически создал балет. В 1996 году балетмейстер поставил сюиту из «Золотого века» в Краснодаре, что послужило основанием для создания в регионе Театра балета Григоровича, на сцене которого поставили все балетные спектакли из репертуара великого хореографа.