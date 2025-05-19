Губернатор Кубани о смерти Григоровича: Это огромная утрата для всей страны

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной выдающегося хореографа Юрия Григоровича, ушедшего из жизни на 99-м году.
В своем обращении глава региона отметил огромный вклад Григоровича в развитие мирового балетного искусства и подчеркнул особую связь маэстро с Кубанью.
«Его наследие навсегда останется с нами. Выражаю искренние соболезнования друзьям и коллегам. Это огромная утрата для всей страны. Светлая память!» — написал Кондратьев в своем телеграм-канале.
Он также напомнил, что значительная часть творческой биографии Григоворича связана с Краснодарским краем, где он фактически создал балет. В 1996 году балетмейстер поставил сюиту из «Золотого века» в Краснодаре, что послужило основанием для создания в регионе Театра балета Григоровича, на сцене которого поставили все балетные спектакли из репертуара великого хореографа.
Юрий Григорович, легендарный балетмейстер, на протяжении 30 лет возглавлял Большой театр, создал такие шедевры, как «Каменный цветок», «Спартак», «Ромео и Джульетта», «Золотой век», и воспитал целую плеяду талантливых танцовщиков.