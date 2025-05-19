В Молдове пройдет очередной европейский саммит

Заявление прозвучало по итогам заседания председателя ЕК, глав Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии, Великобритании с президентом Молдовы Майей Санду. В совместном заявлении европейские лидеры выразили признательность Молдове за «поддержку стабильности в сложной региональной обстановке и за то, что она выступает в качестве надежного партнера для обеспечения мира и безопасности в Европе».