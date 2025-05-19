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В Молдове пройдет очередной европейский саммит

КИШИНЕВ, 19 мая — Sputnik. В Молдове четвертого июля этого года будет организован новый саммит высокого уровня с Европейским союзом. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на полях саммита Европейского политического сообщества, прошедшего в Тиране.

Источник: Sputnik.md

Заявление прозвучало по итогам заседания председателя ЕК, глав Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии, Великобритании с президентом Молдовы Майей Санду. В совместном заявлении европейские лидеры выразили признательность Молдове за «поддержку стабильности в сложной региональной обстановке и за то, что она выступает в качестве надежного партнера для обеспечения мира и безопасности в Европе».

Поскольку страна готовится к предстоящим парламентским выборам, важно, чтобы молдаване могли свободно выбирать свое будущее, без иностранного вмешательства. Мы продолжим поддерживать Молдову в защите ее демократических процессов и укреплении ее устойчивости к внешним угрозам.

сказано в документе

Ранее в Молдове уже проводилась встреча глав европейских стран. Саммит Европейского политического сообщества состоялся первого июня 2023 года, в нем приняли участие лидеры более 50 государств.