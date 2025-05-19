В Молдове пройдет очередной европейский саммит

Заявление прозвучало по итогам заседания председателя ЕК, глав Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии, Великобритании с президентом Молдовы Майей Санду. В совместном заявлении европейские лидеры выразили признательность Молдове за «поддержку стабильности в сложной региональной обстановке и за то, что она выступает в качестве надежного партнера для обеспечения мира и безопасности в Европе».
Поскольку страна готовится к предстоящим парламентским выборам, важно, чтобы молдаване могли свободно выбирать свое будущее, без иностранного вмешательства. Мы продолжим поддерживать Молдову в защите ее демократических процессов и укреплении ее устойчивости к внешним угрозам.
Ранее в Молдове уже проводилась встреча глав европейских стран. Саммит Европейского политического сообщества состоялся первого июня 2023 года, в нем приняли участие лидеры более 50 государств.