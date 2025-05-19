Ректорам уральских вузов пересчитали зарплату

Средние зарплаты ректоров уральских вузов в 2024 году в сравнении с 2023 годом выросли. Такие данные следуют из документа опубликованного Министерством науки и высшего образования России.
Наибольший рост доходов оказался у ректора Уральского государственного горного университета. Если глава образовательного учреждения в 2023 году в месяц зарабатывал около 428 тыс. рублей, то в 2024 году уже около 582 тыс. рублей.
У ректора УрФУ Виктора Кокшарова, которому прочат отставку, ежемесячная зарплата выросла с около 605 тыс. рублей до 610 тыс. рублей. Ежемесячное денежное довольствие выросло и у главы Уральского государственного лесотехнического университета Евгения Платонова — с 363 тыс. рублей в 2023 году до 411 тыс. рублей в 2024 году. С 424 тыс. рублей до 430 тыс. рублей в месяц стал зарабатывать больше ректор Уральского государственного архитектурно-художественного университета Александр Долгов. Глава Уральского государственного экономического университета Яков Силин также повысил свое ежемесячное довольствие с 542 тыс. рублей до 555 тыс. рублей.
Единственным главой уральского вуза, у которого зарплата сократилась, стал ректор Уральского государственного юридического университета Владимир Бублик. Если в 2023 году он ежемесячно получал около 501 тыс. рублей, то в 2024 году — уже около 496 тыс. рублей.