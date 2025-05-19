Ректорам уральских вузов пересчитали зарплату

У ректора УрФУ Виктора Кокшарова, которому прочат отставку, ежемесячная зарплата выросла с около 605 тыс. рублей до 610 тыс. рублей. Ежемесячное денежное довольствие выросло и у главы Уральского государственного лесотехнического университета Евгения Платонова — с 363 тыс. рублей в 2023 году до 411 тыс. рублей в 2024 году. С 424 тыс. рублей до 430 тыс. рублей в месяц стал зарабатывать больше ректор Уральского государственного архитектурно-художественного университета Александр Долгов. Глава Уральского государственного экономического университета Яков Силин также повысил свое ежемесячное довольствие с 542 тыс. рублей до 555 тыс. рублей.