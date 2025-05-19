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Вэнс объяснил разговор Трампа с Путиным «тупиком» в урегулировании

Процесс урегулирования конфликта на Украине зашел в тупик, поэтому президент США Дональд Трамп собирается поговорить с президентом России Владимиром Путиным, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Источник: AP 2024

«Нам кажется, что мы заходим в тупик, поэтому президент [Трамп] будет говорить с ним [Путиным] по телефону» — сказал Вэнс.

Разговор Трампа и Путина должен состояться в 17:00 мск. Это будут третьи телефонные переговоры политиков с момента вступления республиканца в должность. До этого президенты России и США разговаривали 12 февраля и 18 марта. Оба раза они обсуждали урегулирование конфликта на Украине.

США после прихода Трампа к власти выступили в качестве посредника в урегулировании. Вашингтон неоднократно грозил отказаться от этой роли при отсутствии прогресса.

16 марта в Стамбуле прошли первые за три года переговоры России и Украины. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Киев согласился с предложением Путина о возобновлении прямых переговоров из-за содействия США.

Вашингтон приветствовал договоренности, достигнутые сторонами на встрече в Стамбуле, в том числе решение о крупнейшем обмене пленными по формуле «1000 на 1000». Также Россия и Украина договорились представить свое видение возможного прекращения огня, прописав это в деталях.

Российская сторона заявила об удовлетворенности результатами встречи и выразила готовность продолжать контакты. Президент Украины Владимир Зеленский 19 мая распорядился создать постоянную расширенную национальную группу для переговоров с Россией.

Трамп говорил, что в очередном разговоре с Путиным рассчитывает обсудить с ним урегулирование российско-украинского конфликта, включая прекращение огня, а также торговлю. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что разговор пройдет с учетом «переговоров в Стамбуле».

После разговора с Путиным Трамп собирался позвонить Зеленскому, а после — провести переговоры с членами НАТО при его участии.