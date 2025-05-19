Вэнс объяснил разговор Трампа с Путиным «тупиком» в урегулировании

Разговор Трампа и Путина должен состояться в 17:00 мск. Это будут третьи телефонные переговоры политиков с момента вступления республиканца в должность. До этого президенты России и США разговаривали 12 февраля и 18 марта. Оба раза они обсуждали урегулирование конфликта на Украине.