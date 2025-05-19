Вэнс: переговоры по Украине зашли в тупик

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что мирные переговоры по Украине зашли в «своего рода тупик». Он предупредил, что в случае, если Россия не будет вовлечена в мирный процесс, американцам придется прекратить усилия по достижению мира. Господин Вэнс также отметил, что президент России Владимир Путин не до конца понимает, как разрешить кризис на Украине.