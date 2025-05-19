Стало известно, когда в Новосибирске откроют временный мост через Тулу

На мосту через реку Тула на улице Петухова завершили работы по устройству конструктива проезжей части временного моста. Открыть его для проезда власти города намерены в июле.
«Открытие временного моста позволит обеспечить бесперебойное движение транспорта во время капитального ремонта основного мостового перехода. Сейчас специалисты выносят и защищают инженерные коммуникации, включают кабельные линии, обустраивают подходные насыпи к мосту», — рассказал глава города Максим Кудрявцев.
Градоначальник отметил, что работы идут по графику. Подрядчик и «Гормост» контролирует их.
Добавим, что в этом году в Новосибирске капитально отремонтируют шесть мостов и путепроводов, в том числе через реку 2-я Ельцовка на Сухарной и через Иню на Бердском шоссе. В выходные подрядчик возобновил ремонтные работы на Димитровском мосту.