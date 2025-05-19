Стало известно, когда в Новосибирске откроют временный мост через Тулу

Добавим, что в этом году в Новосибирске капитально отремонтируют шесть мостов и путепроводов, в том числе через реку 2-я Ельцовка на Сухарной и через Иню на Бердском шоссе. В выходные подрядчик возобновил ремонтные работы на Димитровском мосту.