Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, когда в Новосибирске откроют временный мост через Тулу

Подробности рассказал глава города Максим Кудрявцев.

Источник: соцсети

На мосту через реку Тула на улице Петухова завершили работы по устройству конструктива проезжей части временного моста. Открыть его для проезда власти города намерены в июле.

«Открытие временного моста позволит обеспечить бесперебойное движение транспорта во время капитального ремонта основного мостового перехода. Сейчас специалисты выносят и защищают инженерные коммуникации, включают кабельные линии, обустраивают подходные насыпи к мосту», — рассказал глава города Максим Кудрявцев.

Градоначальник отметил, что работы идут по графику. Подрядчик и «Гормост» контролирует их.

Добавим, что в этом году в Новосибирске капитально отремонтируют шесть мостов и путепроводов, в том числе через реку 2-я Ельцовка на Сухарной и через Иню на Бердском шоссе. В выходные подрядчик возобновил ремонтные работы на Димитровском мосту.