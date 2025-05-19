Экс-мэр Омска Двораковкий опроверг свою причастность к земле на «Зеленом острове»

Мэр Омска Вячеслав Двораковский заявил, что не имеет отношения к земле на «Зеленом острове», а интересантом по сделке является омский яхтсмен Сергей Щербаков, который находится в кругосветном плавании.
Напомним, сегодня стало известно, что ООО «Альтаир» стало единственным участником и победителем торгов на право заключения аренды на прибрежную зону залива Иртыша на «Зеленом острове». По данным СМИ, учредителем компании является бывший мэр Омска Вячеслав Двораковский. Участок площадью 1, 13 га «Альтаир» арендовал за 96, 6 тысяч рублей.
Как заявил Двораковский, пользователем арендованного участка он является только по документам, а реально использовать ее собирается омский яхтсмен, капитан яхты «Сибирь» Сергей Щербаков.
«Вот он вернется из кругосветного путешествия и вы будете с ним выяснять, что они там собираются делать и прочее. Я там условно. Хозяин и собственник — Щербаков. Я не лукавлю, а честно говорю — все, что ни запланировано, запланировано Щербаковым», — заявил Двораковский НГС55.