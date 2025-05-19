Экс-мэр Омска Двораковкий опроверг свою причастность к земле на «Зеленом острове»

«Вот он вернется из кругосветного путешествия и вы будете с ним выяснять, что они там собираются делать и прочее. Я там условно. Хозяин и собственник — Щербаков. Я не лукавлю, а честно говорю — все, что ни запланировано, запланировано Щербаковым», — заявил Двораковский НГС55.