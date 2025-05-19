Кремль: встреча Путина и Трампа пока не готовится

На прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио заявил, что сейчас решается вопрос о месте встречи президентов России и США, а также о дате их переговоров. Дмитрий Песков затем сказал, что их встреча необходима для развития двусторонних отношений и решения международних вопросов, но требуется тщательная подготовка к таким переговорам.