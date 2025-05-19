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Спикер Симонян заявил, что Армения не обсуждает вывод базы РФ из Гюмри

Армянский депутат Абрамян намекнул, что страна может отказаться от присутствия российских военных на базе в Гюмри для урегулирования конфликта с Азербайджаном. Спикер Национального собрания Симонян назвал такие слухи абсурдом. Он обозначил, что этот вопрос не обсуждается. Судя по информации СМИ, договор между Ереваном и Баку действительно содержит пункт об отсутствии третьих сторон, но только на границе стран.

Источник: Газета.Ру

Армянский депутат Абрамян намекнул, что страна может отказаться от присутствия российских военных на базе в Гюмри для урегулирования конфликта с Азербайджаном. Спикер Национального собрания Симонян назвал такие слухи абсурдом. Он обозначил, что этот вопрос не обсуждается. Судя по информации СМИ, договор между Ереваном и Баку действительно содержит пункт об отсутствии третьих сторон, но только на границе стран.

Депутат армянского парламента от оппозиционной фракции «Честь имею» Тигран Абрамян в соцсетях предположил, что Армения и Азербайджан договорились о выводе российской военной базы из Гюмри.

«Одна из ключевых фигур в администрации президента Азербайджана Гаджиев, говоря о переговорном процессе с Арменией, отметил, что больше нет необходимости в военном присутствии иностранных сил в регионе, которые занимаются продвижением своих интересов. Азербайджан выдвигает еще одно предварительное условие, которое касается отказа от военного присутствия другой страны на территории Армении», — написал Абрамян.

Депутат добавил, что вывод российской базы из Армении — это один из пунктов предварительных условий достижения мира между странами.

«Это, кстати, не только не является проблемой для этого [армянского] правительства, но и не исключено, что до оглашения позиции [Еревана и Баку] были скоординированы», — отметил Абрамян.

Депутат предположил, что Азербайджан и Турция постепенно поменяют свои региональные роли, а Армении останется статус придатка.

По данным РИА Новости, помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев обозначил отсутствие необходимости в пребывании иностранных сил в регионе, подчеркнув, что они «вмешиваются для реализации своих интересов».

Пока не закроют.

«Нет такого, Армения сегодня не обсуждает возможность вывода российской военной базы», — заявил спикер Национального собрания Армении Ален Симонян.

Он назвал слухи о закрытии базы абсурдом.

«Это не обсуждается и не может обсуждаться», — еще раз повторил Симонян журналистам.

Разлад между Россией и Арменией начался после обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Армянский премьер-министр Никол Пашинян не раз намекал, что между странами заключен договор о коллективной безопасности, согласно которому одно государство должно помочь другому в случае нападения. Он разочарован, так как считает, что условия не были выполнены. В связи с этим он ставит под сомнение преимущества нахождения российской базы в Армении. Однако Пашинян подчеркнул, что в стране не обсуждают возможность вывода войск РФ.

Российская военная база существует в армянском Гюмри с 1995 года. Изначально планировали, что российские военные пробудут там только 25 лет, однако в 2010-м году срок продлили до 49 лет, то есть до 2044 года. На базе в том числе присутствуют российские пограничники.

Российские военные в Гюмри обладают зенитно-ракетными комплексами С-300 В, истребителями МиГ-29, вертолетами Ми-24П и Ми-8МТ. В личном составе около четырех тысяч человек. При этом в 2019 году военный потенциал базы увеличили в два раза, оснастив ее модернизированной военной техникой.

Мирный договор.

Еще в марте стороны согласовали проект Договора «Об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой». Армянская сторона подписала договор и объявила о своей готовности начать переговоры по этой теме с Баку. Документ является компромиссом между странами. В него вошли положения об отсутствии сил третьих стран на границе Армении и Азербайджана, об отзыве исков в международные суды.

Азербайджан обозначил, что подпишет договор после выполнения определенных требований, в том числе после реформирования конституции Армении и роспуска Минской группы ОБСЕ.

«Есть определенные позитивные подвижки на Кавказе. Это заявление Республики Армения и Азербайджанской Республики о завершении переговоров и согласования текста межгосударственного документа между двумя странами. Выражаем надежду на скорейшее подписание документа и рассчитываем, что его реализация проложит надежный путь к миру и стабильности на Южном Кавказе», — заявил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов в конце мая.