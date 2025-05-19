Спикер Симонян заявил, что Армения не обсуждает вывод базы РФ из Гюмри

Разлад между Россией и Арменией начался после обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Армянский премьер-министр Никол Пашинян не раз намекал, что между странами заключен договор о коллективной безопасности, согласно которому одно государство должно помочь другому в случае нападения. Он разочарован, так как считает, что условия не были выполнены. В связи с этим он ставит под сомнение преимущества нахождения российской базы в Армении. Однако Пашинян подчеркнул, что в стране не обсуждают возможность вывода войск РФ.