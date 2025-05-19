CNN: Трамп скоро объявит о плане создания «Золотого купола»

О том, что Минобороны США уже предоставило администрации Трампа на выбор три концепции системы ПРО «Золотой купол», узнал телеканал CNN. Американский президент сам решит, какой проект — максимальный, средний или малый — будет реализовываться Пентагоном. Выполнение плана по созданию и установке «Золотого купола», ориентировочно, займет около 20 лет. Только в 2026 году на реализацию проекта потратят $25 млн, сообщают «Ведомости».
Выбор Трампа определит размер финансирования и сроки воплощения плана по созданию системы. Американский лидер также решит, кто займет место руководителя проекта.
2 мая Вашингтон представил проект федерального бюджета. Согласно документу, в 2026 году Штаты намерены нарастить расходы Минобороны на 13% — с $883,7 млрд в 2025 г. до $1,01 трлн. Часть средств направят на разработку «Золотого купола», но при этом часть расходов Пентагона, которые не относятся к обороне, сократят на $163 млрд.
13 мая Трамп в речи на инвестиционном форуме в Саудовской Аравии сообщил, что его команда разработала оборонный бюджет, который подразумевает крупнейшие траты на вооружение и разработку нового оружия в истории страны. При этом американский лидер выразил надежду, что новейшие разработки не придется использовать, так как их мощь «беспредельна».
«Золотой купол» — система противоракетной обороны, создание которой инициировал Дональд Трамп. Проект подразумевает не только обеспечение защиты от ударов ракет со стороны других государств, но и формирование сети ракет-перехватчиков космического базирования.