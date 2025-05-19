CNN: Трамп скоро объявит о плане создания «Золотого купола»

О том, что Минобороны США уже предоставило администрации Трампа на выбор три концепции системы ПРО «Золотой купол», узнал телеканал CNN. Американский президент сам решит, какой проект — максимальный, средний или малый — будет реализовываться Пентагоном. Выполнение плана по созданию и установке «Золотого купола», ориентировочно, займет около 20 лет. Только в 2026 году на реализацию проекта потратят $25 млн, сообщают «Ведомости».