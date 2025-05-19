Белый дом: Трамп «устал» от переговоров по Украине и «разочарован» сторонами

Владимир Путин и Дональд Трамп проведут телефонный разговор сегодня, 19 мая. Он запланирован на 17:00 мск. Кремль пообещал сообщить о результатах беседы. Дональд Трамп говорил, что намерен обсудить с Владимиром Путиным конфликт на Украине, в том числе вопрос территорий и контроля АЭС. Вашингтон рассчитывает, что этот разговор устранит «завалы» в урегулировании на Украине.